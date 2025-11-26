Трамп: само прекращение Россией наступления стало бы уступкой Украине

Президент США подчеркнул, что не считает предложенный вариант сделки более выгодным для РФ

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что само прекращение Россией боевых действий и наступательных операций можно было бы расценить в качестве уступки на пути к урегулированию кризиса на Украине.

Как Трамп сообщил журналистам на борту своего самолета, он не согласен с утверждением, что предложенный вариант сделки является более выгодным для РФ, а также с тем, что Москва не идет на какие-либо уступки. "Ну, они идут на уступки. Это большие уступки: они прекращают боевые действия и не захватывают еще больше земель", - сказал Трамп.

Он отправился на самолете в штат Флорида. Там американский лидер, как ожидается, проведет выходные по случаю Дня благодарения, который в стране в 2025 году отмечают 27 ноября.