Трамп: Уиткофф и Кушнер на следующей неделе встретятся с Путиным в Москве

Президент США заявил, что его зять "вовлечен в процесс" мирного урегулирования на Украине

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стивен Уиткофф и зять Джаред Кушнер встретятся с российским лидером Владимиром Путиным в Москве на следующей неделе.

Читайте также

Сокращение ВСУ и "трудные уступки". Главное о мирном плане США по Украине

Беседуя с журналистами на борту своего самолета, президент США сказал, что Кушнер "вовлечен в процесс" мирного урегулирования на Украине и что вместе с Уиткоффом он, "возможно", отправится в РФ для переговоров. "Они встретятся с президентом Путиным, думаю, на следующей неделе в Москве", - отметил Трамп.