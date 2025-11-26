Трамп: Европа сыграет активную роль в обеспечении гарантий безопасности Украины

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Европейские союзники Соединенных Штатов будут играть активную роль в обеспечении гарантий безопасности Украины. С таким заявлением выступил во вторник американский президент Дональд Трамп.

"Европа будет в значительной степени вовлечена в это. Мы работаем над этим с Европой", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как будут оговариваться гарантии безопасности Киева при урегулировании украинского конфликта. "Европа очень хочет, чтобы все это прекратилось, если это возможно", - подчеркнул хозяин Белого дома, имея в виду прекращение конфликта. Он отвечал на вопросы журналистов на борту своего самолета во время следования в штат Флорида. Там Трамп, как ожидается, проведет выходные по случаю Дня благодарения.