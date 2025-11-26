Трамп утверждает, что Россия и Украина обсуждают обмен территориями
ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия и Украина обсуждают обоюдный обмен территориями.
"Они обсуждают обоюдный обмен землями и пытаются разграничить [территорию]", - сказал он, пояснив, что невозможно проложить границу через "середину дома или через середину трассы". "Это сложный процесс, он не идет быстро", - отметил Трамп.
Он отвечал на вопросы журналистов на борту своего самолета во время следования в штат Флорида. Там американский лидер, как ожидается, проведет выходные по случаю Дня благодарения.