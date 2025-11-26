Трамп: Украина должна отдать часть территорий

Президент США отметил, что в противном случае страна потеряет их через несколько месяцев

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что для достижения мирной сделки Украине необходимо отказаться от части территорий, так как в противном случае она их потеряет через несколько месяцев.

"Послушайте, все движется в одном направлении. В конечном счете эти земли в течение следующих нескольких месяцев все равно могут достаться России. Так что или вы хотите воевать и потерять еще 50-60 тыс. человек, или вы хотите что-то сделать прямо сейчас", - сказал президент США журналистам на борту своего самолета по пути во Флориду, где, как ожидается, он проведет выходные по случаю Дня благодарения, который в стране в этом году отмечают 27 ноября.

"Послушайте, эта война может продолжаться годами, а у России гораздо больше людей и солдат. Поэтому я думаю, что в том случае, если Украина сможет заключить сделку, это будет хорошо. Полагаю, что это отлично для обеих сторон", - резюмировал Трамп.