Трамп заявил, что мирный план США по Украине сократили до 22 пунктов

Президент Соединенных Штатов отметил, что многие вопросы по плану удалось решить "очень благоприятным обазом"

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что число пунктов в предложенном Вашингтоном плане мирного урегулирования на Украине было сокращено с 28 до 22.

"Это была просто схема. Все, что было, это схема. Это не было планом. Это была концепция", - сказал президент США журналистам на борту своего самолета по пути во Флориду, где, как ожидается, он проведет выходные по случаю отмечаемого в США 27 ноября Дня благодарения. Его попросили прокомментировать критику со стороны соратников по Республиканской партии, которые сочли первоначальную версию предложенного американской администрацией мирного плана слишком пророссийской.

"И оттуда они взяли каждый из 28 пунктов, и в итоге их получилось 22. Многие из них (вопросов - прим. ТАСС) были решены, и на самом деле решены очень благоприятным образом", - добавил Трамп.

На прошлой неделе стало известно, что Вашингтон предложил план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Эта программа вызвала недовольство партнеров Киева в Европе.

23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Американский госсекретарь Марко Рубио назвал встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Позже издание Politico со ссылкой на источник сообщило, что переговоры прошли в напряженном ключе. Украинская сторона настаивала на внесении изменений в текст плана. По информации агентства РБК-Украина, делегации двух стран согласовали большую часть предложенной Вашингтоном программы, однако ряд пунктов оставлен для обсуждения на встрече Трампа и Владимира Зеленского, дата которой пока не определена.

Как заявил 25 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва считает американский план субстантивным, он может стать основой для переговоров.