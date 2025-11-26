Депутат Лопес: Бразилия пока сохранит безъядерный статус

Федеральный депутат Конгресса республики отметил, что страна должна укреплять собственные вооруженные силы и безопасность на фоне мировой гонки вооружений

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Гадалин/. Бразилия должна укреплять собственные вооруженные силы и безопасность ввиду продолжающейся в мире гонки вооружений. В то же время республика пока не намерена менять статус безъядерного государства, заявил ТАСС федеральный депутат Конгресса Жулиу Лопес.

Законодатель прокомментировал недавние высказывания министра горнорудной промышленности и энергетики страны Алешандри Сильвейры. Глава ведомства заявил в сентябре, что в Бразилиа могут задуматься о переходе к использованию ядерных технологий в военной сфере на фоне роста международной напряженности. "В мире идет гонка вооружений, мы это видим. Мы также видим, что все страны снова озабочены вопросами национальной безопасности. Очевидно, что и Бразилия не может не беспокоиться о своих вооруженных силах. Но я не думаю, что на данный момент это обсуждение [о ядерном оружии] уместно", - указал Лопес.

По его словам, Бразилии целесообразно сосредоточиться на текущих задачах мирной атомной программы, а именно - достроить третий энергоблок единственной в республике АЭС "Ангра" в Рио-де-Жанейро. "Министр Алешандри [Сильвейра] понимает значимость атомной энергетики. <...> Но вопрос [о ядерном оружии] сильно перегружает бразильскую программу. Я считаю, что она должна быть мирной и будет оставаться такой еще некоторое время, пока мы не завершим, по крайней мере, строительство "Ангра 3", - заключил депутат.

Ранее Сильвейра заявил, что президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве удается отстаивать суверенитет страны без ядерного оружия, однако "Бразилии могут понадобиться ядерные технологии для защиты от внешних угроз в будущем".