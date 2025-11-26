Ермак назвал план США из 28 пунктов неприемлемым
МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что мирный план президента США Дональда Трампа из 28 пунктов был "неприемлемым" для Киева, и предложил о нем забыть.
Читайте также
Украине придется отказаться от территорий. Трамп о прогрессе в урегулировании
"Я предлагаю забыть о 28 пунктах, - сказал он в интервью порталу Axios. - Жизнь меняется так быстро, что теперь я думаю, что это в прошлом".
Согласно публикациям западных СМИ, первоначальная версия американского плана предполагала отказ Украины от вступления в НАТО и обязательство альянса не интегрировать Киев, а также признание США и другими странами суверенитета России над Крымом и Донбассом, вывод украинских формирований с территорий ДНР, госстатус русского языка на Украине, ограничение численности украинской армии и отмену санкций против РФ. Лидеры государств Евросоюза выразили несогласие с частью пунктов и заявили о начале разработки контрпредложений.