Ермак назвал план США из 28 пунктов неприемлемым

Глава офиса Владимира Зеленского предложил забыть об этом плане
02:13

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что мирный план президента США Дональда Трампа из 28 пунктов был "неприемлемым" для Киева, и предложил о нем забыть.

"Я предлагаю забыть о 28 пунктах, - сказал он в интервью порталу Axios. - Жизнь меняется так быстро, что теперь я думаю, что это в прошлом".

Согласно публикациям западных СМИ, первоначальная версия американского плана предполагала отказ Украины от вступления в НАТО и обязательство альянса не интегрировать Киев, а также признание США и другими странами суверенитета России над Крымом и Донбассом, вывод украинских формирований с территорий ДНР, госстатус русского языка на Украине, ограничение численности украинской армии и отмену санкций против РФ. Лидеры государств Евросоюза выразили несогласие с частью пунктов и заявили о начале разработки контрпредложений. 

