British Army Review: Борис Джонсон сорвал мир между РФ и Украиной

В Москве действия британского правительства в тот период оцениваются как противоречащие долгосрочным интересам самого Лондона, отметил в своей статье профессор военной истории Александра Хилл

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сыграл ключевую роль в том, что Россия и Украина не смогли достичь мирного соглашения весной 2022 года. Об этом говорится в статье профессора военной истории Александра Хилла в последнем выпуске официального журнала британских сухопутных войск The British Army Review, который имеется в распоряжении ТАСС.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Борис Джонсон широко рассматривается - и не без оснований - как человек, сыгравший важную роль в предотвращении заключения какого-либо мирного соглашения между Россией и Украиной весной 2022 года", - говорится в публикации.

Автор отмечает, что в российских кругах позиция Лондона, занятая при Джонсоне, вызывает недоумение и рассматривается как лицемерная, учитывая операции НАТО в Югославии и Ливии. Кроме того, действия британского правительства оцениваются как противоречащие долгосрочным интересам самой Великобритании, в частности, в вопросах доступа к российским рынкам и энергоносителям.