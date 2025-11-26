Оппозиция потребовала отставки премьера Финляндии

Еврокомиссия ранее начала проверку из-за превышения республикой порога дефицита госбюджета

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо © AP Photo/ Jean-Francois Badias

СТОКГОЛЬМ, 26 ноября. /ТАСС/. Депутат парламента от оппозиционной партии "Финляндский центр" Петри Хонконен потребовал отставки премьер-министра страны Петтери Орпо на фоне инициированной проверки Еврокомиссией в отношении Хельсинки за превышение дефицита госбюджета. Об этом сообщила газета Ilta Sanomat.

Хонконен заявил, что Орпо запомнят как "одного из самых слабых премьер-министров" в истории Финляндии, и главе правительства необходимо уйти в отставку. Он подчеркнул, что обещания премьера "разнятся с действительностью". Во время предвыборной кампании Орпо обещал увеличить количество рабочих мест на 100 тыс. и снизить налоги, но в действительности в стране можно наблюдать рекордно высокий уровень безработицы.

По мнению депутата, события минувшего вторника продемонстрировали, что премьер-министр "слишком оторван от реальности". Накануне стало известно, что Еврокомиссия начала в отношении Финляндии проверку из-за превышения республикой порога дефицита госбюджета, который составил 4,5% ВВП в 2025 году. Более того, статистический центр страны зафиксировал во вторник рекордно высокий с 2009 года уровень безработицы - 10,3%.

Предельно допустимым по условиям пакта стабильности и роста ЕС считается бюджетный дефицит 3% ВВП.