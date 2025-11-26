Мерц: cвязанные с Европой вопросы надо решать с ее согласия

Канцлер Германии отметил, что "Европа не пешка, а суверенный игрок" в процессе урегулирования конфликта на Украине

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал приверженность США урегулированию конфликта на Украине, но заявил, что связанные с Европой вопросы можно решать только с ее согласия.

"Я приветствую неизменную приверженность США урегулированию этого конфликта. Именно это я и сказал президенту [США Дональду] Трампу в телефонном разговоре в прошлую пятницу. Но в этот судьбоносный момент для Украины, для Европы и для нашего альянса с Америкой я также хочу ясно заявить, что европейские дела могут решаться только по согласованию с Европой. Европа не пешка, а суверенный игрок, преследующий собственные интересы и ценности", - утверждал Мерц, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге.

"Да, мы хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Но соглашение, достигнутое между крупными державами без согласия Украины и без согласия европейцев, не станет основой для подлинного, прочного мира на Украине", - заявил он. При этом канцлер ФРГ вновь подчеркнул, что Германия будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". "И мы намерены использовать замороженные российские активы именно для этой цели", - сказал Мерц.

Германия, по его словам, продолжит поддержку Украины "на очень высоком уровне в федеральном бюджете на 2026 год". "В свете последних событий мы увеличили эту сумму еще на €3 млрд, доведя общую сумму до €11,5 млрд", - отметил глава правительства ФРГ. Он утверждал, что целью должен быть мир в условиях свободы.

На прошлой неделе Вашингтон предложил план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. План вызвал недовольство партнеров Киева в Европе, которые стараются его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану Вашингтона, которые госсекретарь США Марко Рубио назвал "самыми продуктивными" за все время конфликта. По информации агентства РБК-Украина, делегации США и Украины согласовали большую часть из предложенного Вашингтоном плана, однако ряд пунктов оставлен для обсуждения на встрече Владимира Зеленского и Трампа. Дата такой встречи пока не определена.