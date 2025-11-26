Журналист Ведерникова сообщила, что Умерова вызвали в НАБУ на допрос

Сотрудница издания "Зеркало недели" не уточняет, состоялся ли уже допрос секретаря СНБО

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вызвало на допрос секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова в связи с коррупционным скандалом. Об этом сообщила журналист издания "Зеркало недели" Инна Ведерникова в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Подтверждением серьезности намерений НАБУ в отношении этих чиновников является то, что вчера, 25 ноября, Умеров был вызван в бюро на допрос", - написала она.

Ведерникова добавила, что материалы для выдвижения обвинений против Умерова и главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака уже собраны НАБУ. Информацию об этом получил Зеленский, после чего включил Умерова и Ермака в состав делегации на переговорах с США, чтобы поддержать их. Ведерникова при этом подчеркивает, что Зеленский включил их в переговорную делегацию и даже назначил Ермака ее главой, когда уже знал о наличии материалов, позволяющих предъявить им обвинения в коррупции.

Умеров и Ермак находятся на Украине. Журналистка не уточняет, состоялся ли уже допрос секретаря СНБО.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. Координатором преступной схемы следствие назвало бизнесмена и друга Зеленского Тимура Миндича. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков. Обвинения по этому делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который входит в ближайшее окружение Зеленского. Позже появилась информация, что в материалах следствия под псевдонимом Али-Баба мог фигурировать глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

По информации украинских СМИ, это лишь часть схемы, и вскоре могут появиться материалы о причастности высших чиновников к коррупции в сфере обороны, в частности в госзакупках. В связи с расследованием уже называлось имя бывшего министра обороны, а сейчас секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова.