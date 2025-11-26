"Киев-24": расследовавшего дело Миндича держат в СИЗО в тяжелых условиях

За происходящим в камере руководителя межрегионального управления детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова ведется видеонаблюдение днем и ночью, рассказала адвокат задержанного Елена Щербан

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Руководитель межрегионального управления детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магамедрасулов, участвовавший в масштабной операции по раскрытию коррупции в энергетике, находится в СИЗО под круглосуточным наблюдением и изолирован от других заключенных. Об этом сообщил телеканал "Киев-24" со ссылкой на адвоката задержанного Елену Щербан.

Она рассказала, что за происходящим в камере Магамедрасулова ведется видеонаблюдение днем и ночью. Встречи детектива с адвокатами тоже фиксируются на видео, что делает конфиденциальное общение невозможным.

На прогулки участника антикоррупционной операции, его отца и еще одного представителя НАБУ, незаконно находящегося в СИЗО, выводят отдельно, добавила Щербан.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Магамедрасулова в июле. Она заявляла, что детектив координировал деятельность НАБУ в прифронтовых регионах - в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Спецслужба утверждает, что сотрудник НАБУ помогал своему отцу-предпринимателю вести торговлю с РФ. По версии следствия, отец задержанного якобы имеет российское гражданство, а Магамедрасулов не указал этот факт при оформлении допуска к гостайне. Также СБУ проверяет информацию о контактах детектива НАБУ с "российскими спецслужбами" и передаче им секретных сведений, в частности о запланированных следственных действиях. В пресс-службе уточняли, что решается вопрос о предъявлении Магамедрасулову обвинений по статье о пособничестве РФ. В сентябре против него выдвинули новые обвинения - в коррупции.

10 ноября НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. Координатором преступной схемы следствие назвало бизнесмена и друга Владимира Зеленского Тимура Миндича. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков. Обвинения по этому делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который входит в ближайшее окружение Зеленского. Позже появилась информация, что в материалах следствия под псевдонимом Али-Баба мог фигурировать глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

По информации украинских СМИ, это лишь часть схемы и вскоре могут появиться материалы о причастности высших чиновников к коррупции в сфере обороны, в частности в госзакупках. В связи с расследованием уже называлось имя бывшего министра обороны, а сейчас секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова.