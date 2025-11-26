Умеров дал показания на допросе в НАБУ как свидетель по делу Миндича

В Совете национальной безопасности и обороны подтвердили, что допрос состоялся 25 ноября

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров на допросе в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) дал показания в качестве свидетеля в рамках коррупционного дела против бизнесмена Тимура Миндича. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза.

"Рустем Умеров был вызван в НАБУ в статусе свидетеля для дачи показаний в уголовном производстве, открытом по факту вмешательства в деятельность государственного деятеля. Разговор был конструктивным. Рустем Умеров ответил на все вопросы следствия в рамках процессуального законодательства", - приводит комментарий пресс-службы Совбеза издание "Украинская правда". В СНБО подтвердили, что допрос состоялся 25 ноября. В НАБУ ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее о том, что вчера Умеров был вызван на допрос в антикоррупционное бюро, сообщила журналист издания "Зеркало недели" Инна Ведерникова. Она назвала это "подтверждением серьезности намерений НАБУ" в отношении высокопоставленных украинских чиновников, замешанных в крупном коррупционном деле. Журналист добавила, что материалы для выдвижения обвинений против Умерова и главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака уже собраны НАБУ.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. Координатором преступной схемы следствие назвало бизнесмена и друга Зеленского Миндича. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков. Обвинения по этому делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который входит в ближайшее окружение Зеленского. Позже появилась информация, что в материалах следствия под псевдонимом Али-Баба мог фигурировать Ермак.

По информации украинских СМИ, это лишь часть схемы и вскоре могут появиться материалы о причастности высших чиновников к коррупции в сфере обороны, в частности в госзакупках. В связи с расследованием также называлось имя Умерова. В САП заявили, что Миндич вмешивался в сферу обороны именно через "осуществление влияния" на занимавшего в тот период пост министра обороны Умерова и уговорил купить некачественные бронежилеты для ВСУ на $5,2 млн.