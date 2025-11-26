Совбез Турции указал на важность дипломатического решения на Украине

Совет национальной безопасности республики также отметил риск эскалации в контексте конфликта

АНКАРА, 26 ноября. /ТАСС/. Совет национальной безопасности (СНБ) Турции отметил риск эскалации в контексте конфликта на Украине и указал на важность дипломатии в этих условиях.

"Была дана оценка текущей ситуации в российско-украинском конфликте и подчеркнута важность поиска дипломатического решения в условиях [текущего] развития событий, указывающих на риск эскалации", - говорится в заявлении СНБ по итогам заседания, прошедшего под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Также в заявлении отмечается, что "Турция продолжит совместные с международными партнерами усилия по установлению прочного и справедливого мира" на Украине.