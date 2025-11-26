Эксперт Рар: саботаж "плана Трампа" ЕС ведет к риску эскалации в отношениях с РФ

Германский политолог отметил, что "мяч на стороне американцев", и существует две возможности: или США "пробьют" изначальный свой план вместе с Россией - над головами европейцев и принуждая к миру Украину", или дипломатические усилия будут вновь подорваны Евросоюзом

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Открытое саботирование Евросоюзом мирного плана Трампа по Украине может повлиять на его дальнейшую реализацию, на этом фоне отношения между Россией и ЕС стремительно движутся в сторону эскалации. Такое мнение высказал германский политолог Александр Рар в своем Telegram-канале.

Читайте также

Переговоры в Швейцарии. Итоги обсуждения мирного плана по Украине

"Никто не знает, как на все это (попытки дипломатического урегулирования конфликта - прим. ТАСС) будет влиять открытый и напористый саботаж Европы", - отметил Рар.

"Судя по тому, как в последние дни развиваются события вокруг "плана Трампа", отношения Евросоюз - Россия стремительно продвигаются в сторону эскалации", - подчеркнул он. "Европейцы ведь должны понимать, что США не собираются больше вооружать Украину и что делать это придется им - это означает, что именно Европа подвергает себя риску прямой войны с Россией", - считает эксперт.

Рар добавил, что "мяч на стороне американцев", и существует две возможности: или США "пробьют" изначальный свой план вместе с Россией - над головами европейцев и принуждая к миру Украину", или дипломатические усилия будут вновь подорваны ЕС. Политолог обратил внимание на то, что европейцы давят на американского президента, а Трамп "готов пойти на сделку с Россией и принудить Украину сложить оружие".

На прошлой неделе Вашингтон предложил план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. План вызвал недовольство партнеров Киева в Европе, которые стараются его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану Вашингтона, которые госсекретарь США Марко Рубио назвал "самыми продуктивными" за все время конфликта. По информации агентства РБК-Украина, делегации США и Украины согласовали большую часть из предложенного Вашингтоном плана, однако некоторые пункты оставлены для обсуждения на встрече Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Дата такой встречи пока не определена.