В Гвинее-Бисау военные создали высшее командование по управлению страной

ПРЕТОРИЯ, 26 ноября. /ТАСС/. Военные, захватившие в Гвинее-Бисау власть в результате государственного переворота, создали Высшее военное командование по восстановлению порядка в качестве верховного органа управления страной. Об этом объявил бригадный генерал Денис Н'Канья в выступлении по национальному телевидению.

По его словам, командование будет руководить страной до дальнейшего уведомления. Кто возглавил эту структуру, пока не сообщается.

Военные уже прекратили деятельность всех гражданских институтов, закрыли внешние границы Гвинеи-Бисау, ввели комендантский час в темное время суток, приостановили деятельность СМИ, прекратили подсчет голосов на состоявшихся 23 ноября президентских и парламентских выборах. Избирком планировал объявить их результаты 28 ноября.

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, который участвовал в выборах и добивался переизбрания на второй срок, был арестован военными в середине дня в своем кабинете в президентском дворце. Он сообщил по телефону ряду СМИ, что против него не применялось насилие. Одновременно арестованы глава Генштаба генерал Биаге На Нтан, заместитель начальника Генштаба генерал Мамаду Туре и министр внутренних дел и общественного порядка Ботче Канде.

Издание Jeune Afrique сообщило, что арестованы лидер ведущей оппозиционной Африканской партии независимости Гвинеи и Кабо-Верде (ПАИГК) Домингуш Симойш Перейра и кандидат от этой партии на состоявшихся президентских выборах Фернандо Диаш де Кошта. Их местонахождение неизвестно.

До захвата военными власти генерал Н'Канья занимал пост главы президентской военной канцелярии. В ее введении находились вопросы обеспечения личной безопасности главы государства.