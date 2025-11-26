В США закрыли все уголовные дела против Трампа

Всего против американского лидера в период президентства демократа Джо Байдена было заведено четыре уголовных дела

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Суд в штате Джорджия закрыл уголовное дело в отношении президента США Дональда Трампа и его команды, связанное с их попытками оспорить итоги выборов 2020 года в этом штате.

Суд округа Фултон удовлетворил ходатайство прокуратуры о прекращении делопроизводства по ранее выдвинутым обвинениям в адрес Трампа, в том числе в подлоге и попытке склонить должностное лицо к нарушению присяги, а также в нарушении закона о преступных организациях (RICO Act), предназначенного для борьбы с организованными преступными группировками. "Суд удовлетворяет ходатайство <...>. Данное дело закрыто в полном объеме", - говорится в постановлении суда. Таким образом, в США больше не ведется уголовных судебных разбирательств в отношении американского лидера.

Всего в отношении Трампа в период президентства демократа Джо Байдена было возбуждено четыре уголовных дела. Помимо судебного разбирательства в Джорджии, Трамп обвинялся в ненадлежащем хранении секретных документов во Флориде, в суде Вашингтона ему инкриминировалась попытка за счет незаконных действий сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Помимо этого, против американского лидера были выдвинуты в Нью-Йорке уголовные обвинения в финансовых махинациях при выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Первые три дела были прекращены до вынесения приговора, по последнему делу в январе этого года Трампа признали виновным, суд вынес ему приговор в виде безусловного освобождения. Трамп стал первым президентом США, который вступил в должность с судимостью за уголовные преступления.

В октябре газета The New York Times сообщала, что президент США намерен потребовать от американского министерства юстиции порядка $230 млн компенсации за федеральные расследования, которые ведомство вело в его отношении в прошлом.