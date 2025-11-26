ТАСС: воздушную зону над аэропортом Вильнюса закрыли из-за "объектов в небе"

При этом источник в диспетчерской службе напомнил, что сам аэропорт был закрыт на прием и выпуск самолетов еще с 14:43 мск из-за инцидента с самолетом, выкатившимся со взлетно-посадочной полосы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Воздушную зону над международным аэропортом Вильнюса закрыли для полетов гражданской авиации из-за "неопознанных объектов, зафиксированных в небе". Об этом сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе аэропорта.

"С 20:30 по местному времени (21:30 мск - прим. ТАСС) полеты в воздушной зоне столичного аэропорта прекращены из-за фиксации в небе "неопознанных объектов", - сказал собеседник агентства.

При этом он напомнил, что сам аэропорт Вильнюса был закрыт на прием и выпуск самолетов еще с 13:43 по местному времени (14:43 мск) из-за инцидента с самолетом, выкатившимся со взлетно-посадочной полосы. Изначально планировалось, что воздушная гавань откроется в 17:00 (18:00 мск), однако затем закрытие было продлено до 19:00 (20:00 мск) и еще раз до 22:00 (23:00 мск).

Инцидент, ставший причиной закрытия аэропорта, произошел в условиях сильного снегопада: прибывший из Варшавы борт, двигаясь в сторону стоянки, съехал с посадочной полосы. В результате происшествия никто не пострадал.