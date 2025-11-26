В Нигерии объявили чрезвычайное положение в сфере безопасности

В стране проведут дополнительный набор в вооруженные силы и полицию

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Sunday Alamba

ХАРАРЕ, 27 ноября. /ТАСС/. Президент Нигерии Бола Тинубу объявил о введении в стране чрезвычайного положения в сфере безопасности и о дополнительном наборе в ВС и полицию. Об этом говорится в заявлении администрации главы государства, распространенном его специальным советником по информации и стратегии Байо Онанугой в X.

"Сегодня, принимая во внимание складывающуюся чрезвычайную ситуацию в сфере безопасности, я принял решение объявить общенациональное чрезвычайное положение в области безопасности и распорядился провести дополнительный набор в ВС. Полиция произведет набор дополнительно 20 тыс. человек, ее численность достигнет 50 тыс. Подготовка будет проводиться в том числе в тренировочных лагерях национальной гражданской службы молодежи. Привлекут и военнослужащих из охраны высокопоставленных лиц. Департаменту службы безопасности отдано распоряжение привлечь служащих охраны лесов для ликвидации там всех террористов и бандитов", - говорится в заявлении.

Президент отметил, что церкви и мечети будут регулярно обыскиваться военнослужащими, особенно перед молитвами. Властям штатов предложено переместить школы в более безопасные места.

За последние несколько дней террористы совершили нападения на несколько школ. 25 ноября властям удалось добиться освобождения 24 школьниц, взятых террористами в заложницы в результате нападения на населенный пункт Мага в штате Кебби 17 ноября. В ночь с 20 на 21 ноября были похищены более 300 учащихся в Папири, штат Нигер. 23 ноября 50 из них вернулись домой.

В связи с участившимися атаками на школы президент Нигерии отменил зарубежные поездки. Власти 10 из 36 штатов закрыли школы по соображениям безопасности. Туда направлены дополнительные силы армии и полиции.