Трамп: представителей ЮАР не пригласят на саммит G20 в США в 2026 году

Американский президент также распорядился прекратить финансовую поддержку этой страны

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился не приглашать представителей Южно-Африканской Республики (ЮАР) на мероприятия по линии Группы двадцати (G20), которые пройдут в 2026 году в штате Флорида, а также прекратить финансовую поддержку этой страны.

Как написал американский лидер в Truth Social, "ЮАР не получит приглашение на G20 в 2026 году" во Флориде. "ЮАР продемонстрировала миру, что она больше не являются страной, достойной членства, и мы с настоящего момента прекращаем все выплаты и субсидии для нее", - утверждал Трамп, имея в виду членство ЮАР в Группе двадцати.