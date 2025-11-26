Вэнс: власти пока не знают мотив стрелявшего у Белого дома

Вице-президент США уточнил, что детали происшествия устанавливаются

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Американские власти пока не установили мотивы устроившего стрельбу у Белого дома. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Несколько часов назад у Белого дома произошла стрельба. Мы все еще устанавливаем детали, все еще не знаем мотива", - сказал он в ходе выступления на военной базе Форт-Кэмпбелл.

Произошедшее, добавил Вэнс, представляет собой "мрачное напоминание" о том, что нацгвардейцы, равно как и военнослужащие ВС США, являются "щитом и мечом" Соединенных Штатов.

Ранее неизвестный устроил стрельбу неподалеку от Белого дома. Губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси сообщил, что двое военнослужащих Национальной гвардии умерли от полученных ранений в результате стрельбы. Президент США Дональд Трамп, находящийся в настоящее время в штате Флорида, заявил, что преступник также был тяжело ранен. Американский лидер добавил, что правонарушитель "заплатит высокую цену" за содеянное.