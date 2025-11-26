ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
У Белого дома стреляли в нацгвардейцев. Что известно о ЧП в Вашингтоне

Редакция сайта ТАСС
21:38
© ТАСС/ Сергей Юматов

В Вашингтоне у Белого дома произошла стрельба. Тяжелые ранения получили двое военнослужащих Национальной гвардии США.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что двое бойцов Национальной гвардии США пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне. 
  • Полиция Вашингтона задержала одного подозреваемого.
  • Президент США Дональд Трамп сообщил, что человек, стрелявший в нацгвардейцев, тяжело ранен.
  • Вашингтонский аэропорт имени Рональда Рейгана приостановил вылет самолетов.
  • Губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси сообщил, что пострадавшие нацгвардейцы умерли от полученных ранений.
  • Директор Федерального бюро расследований США Кэш Пател заявил, что раненые нацгвардейцы живы и находятся в тяжелом состоянии.

Реакция властей

  • Трампа проинформировали об инциденте, когда он находился в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, сообщило агентство Reuters.
  • Трамп назвал стрелявшего "животным" и пообещал, что он понесет суровое наказание.
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что власти пока не установили мотивы преступника.
  • Федеральное бюро расследований США принимает участие в расследовании инцидента, сообщил глава ведомства Кэш Пател.
  • Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что сотрудники федеральных правоохранительных служб находятся на месте стрельбы.
  • Секретная служба США сейчас не видит признаков того, что стрельба была непосредственным образом направлена против Белого дома.
  • Полиция предполагает, что стрелявший действовал один.
  • Американские правоохранительные органы по-прежнему не знают, какими были мотивы преступника, заявил помощник шефа полиции Вашингтона Джеффри Кэрролл.
 
