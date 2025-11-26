Статья
У Белого дома стреляли в нацгвардейцев. Что известно о ЧП в Вашингтоне
Редакция сайта ТАСС
21:38
В Вашингтоне у Белого дома произошла стрельба. Тяжелые ранения получили двое военнослужащих Национальной гвардии США.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что двое бойцов Национальной гвардии США пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне.
- Полиция Вашингтона задержала одного подозреваемого.
- Президент США Дональд Трамп сообщил, что человек, стрелявший в нацгвардейцев, тяжело ранен.
- Вашингтонский аэропорт имени Рональда Рейгана приостановил вылет самолетов.
- Губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси сообщил, что пострадавшие нацгвардейцы умерли от полученных ранений.
- Директор Федерального бюро расследований США Кэш Пател заявил, что раненые нацгвардейцы живы и находятся в тяжелом состоянии.
Реакция властей
- Трампа проинформировали об инциденте, когда он находился в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, сообщило агентство Reuters.
- Трамп назвал стрелявшего "животным" и пообещал, что он понесет суровое наказание.
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что власти пока не установили мотивы преступника.
- Федеральное бюро расследований США принимает участие в расследовании инцидента, сообщил глава ведомства Кэш Пател.
- Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что сотрудники федеральных правоохранительных служб находятся на месте стрельбы.
- Секретная служба США сейчас не видит признаков того, что стрельба была непосредственным образом направлена против Белого дома.
- Полиция предполагает, что стрелявший действовал один.
- Американские правоохранительные органы по-прежнему не знают, какими были мотивы преступника, заявил помощник шефа полиции Вашингтона Джеффри Кэрролл.