Полиция предполагает, что стрелявший у Белого дома действовал один

Помощник начальника столичной Вашингтона Джеффри Кэрролл заявил, что пока ничего не указывает на наличие еще одного подозреваемого
21:55
обновлено 22:15

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Открывший стрельбу в Вашингтоне, вероятнее всего, действовал в одиночку. Об этом заявил помощник начальника столичной полиции Джеффри Кэрролл.

"На данный момент ничего не указывает на наличие еще одного подозреваемого", - сказал он на пресс-конференции.

Кэрролл добавил, что "один подозреваемый" получил ранение и находится в больнице. 

