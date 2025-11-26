Полиция предполагает, что стрелявший у Белого дома действовал один
21:55
обновлено 22:15
ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Открывший стрельбу в Вашингтоне, вероятнее всего, действовал в одиночку. Об этом заявил помощник начальника столичной полиции Джеффри Кэрролл.
"На данный момент ничего не указывает на наличие еще одного подозреваемого", - сказал он на пресс-конференции.
Кэрролл добавил, что "один подозреваемый" получил ранение и находится в больнице.