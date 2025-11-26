США не считают, что стрельба в Вашингтоне была направлена против Белого дома

Сотрудники Секретной службы США, отвечающей за охрану первых лиц государства, во время произошедшего не открывали огонь по стрелявшему, рассказал представитель ведомства Энтони Гульельми

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Секретная служба США сейчас не видит признаков того, что стрельба в Вашингтоне, при которой получили ранения два бойца Нацгвардии, была непосредственным образом направлена против Белого дома. Об этом заявил журналистам официальный представитель этой службы Энтони Гульельми.

Как отметил Гульельми, слова которого привела газета The Washington Post, стрелявший, согласно имеющимся данным, не демонстрировал "интереса в отношении Белого дома". Гульельми добавил, что сотрудники Секретной службы США, отвечающей за охрану первых лиц государства, во время произошедшего не открывали огонь по стрелявшему.

Представители службы пока не ответили на запрос ТАСС о предоставлении комментариев.