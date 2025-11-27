Маск призвал к радикальным мерам после нападения на нацгвардейцев в Вашингтоне

Илон Маск назвал существующую систему в США сломанной

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск заявил о необходимости принятия радикальных мер после инцидента со стрельбой возле Белого дома, в результате которого два нацгвардейца получили ранения.

"Сколько невинных людей должно умереть, чтобы реформировать нашу сломанную систему? Необходимы радикальные меры", - написал он в Х.