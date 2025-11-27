ФБР проверяет возможную связь стрелявшего в Вашингтоне с террористами за рубежом

Подозреваемый в прошлом сотрудничал "с партнерскими силами в Афганистане", сообщил глава ведомства Кэш Пател

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) проверяет возможную связь между подозреваемым в стрельбе возле Белого дома и террористическими организациями за рубежом. Об этом на пресс-конференции заявил глава ведомства Кэш Пател.

Он отметил, что подозреваемый в прошлом сотрудничал "с партнерскими силами в Афганистане".

"Мы тщательно расследуем этот аспект его биографии, включая всех его знакомых, которые находятся за границей или здесь, в Соединенных Штатах Америки. Именно так выглядит широкомасштабное международное расследование актов терроризма", - сказал он.