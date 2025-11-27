Статья

От сотрудничества с ЦРУ до смертной казни: кто устроил стрельбу в Вашингтоне

Двое бойцов Нацгвардии США остаются в тяжелом состоянии после стрельбы, произошедшей вблизи Белого дома. В совершении преступления подозревают 29-летнего гражданина Афганистана. Что о нем известно и как он стал очередной причиной укоров администрации президента в адрес демократов — в материале ТАСС

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Anthony Peltier

Стрельба в самом центре Вашингтона произошла 26 ноября. Неизвестный открыл огонь по бойцам Нацгвардии рядом со сквером имени адмирала Дэвида Фаррагута — всего в 300 м от Белого дома.

Ранения в результате нападения получили два нацгвардейца и сам нападавший, их госпитализировали.

Президент США Дональд Трамп заявил, что бойцы Нацгвардии находятся в тяжелом состоянии. Губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси объявлял, что оба раненых нацгвардейца умерли, но эту информацию в итоге опровергли.

Что известно о стрелявшем

Подозреваемый в стрельбе — 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал. Он прибыл в США в 2021 году в рамках операции "Приветствие союзников", направленной на прием афганских союзников после вывода американских войск из страны.

Как сообщает телеканал NBC News со ссылкой на его родственника, мужчина служил в армии Афганистана 10 лет и во время службы оказывал поддержку американским Силам специального назначения.

О его сотрудничестве с американскими правительственными структурами, включая Центральное разведывательное управление США (ЦРУ), в интервью телеканалу Fox News сообщил и сам директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

"После провального вывода [американских] войск из Афганистана [в 2021 году] при администрации Байдена эта же администрация оправдала прибытие стрелявшего в США в сентябре 2021 года его предыдущей работой на правительство США, включая сотрудничество с ЦРУ в качестве члена сил, помогавшим Соединенным Штатам в Кандагаре, которое прекратилось вскоре после хаотичной эвакуации", — сказал он.

Рэтклифф убежден, что мужчине вообще нельзя было выдавать разрешение на въезд в США.

При этом убежище в США подозреваемому, по данным телеканала CNN, было предоставлено только в 2025 году — уже после переизбрания Дональда Трампа.

Реакция властей США

Стрельба стала очередным поводом для критики в адрес администрации экс-президента Джо Байдена со стороны Белого дома.

"Теперь мы должны проверить всех прибывших в нашу страну из Афганистана при Байдене", — заявил Трамп.

Он назвал своего предшественника "худшим президентом в истории США". По его словам, атака на нацгвардейцев говорит о том, что наплыв нелегальных мигрантов превратился в "наибольшую угрозу национальной безопасности".

"Предыдущая администрация впустила в страну 20 млн неизвестных и непроверенных иностранцев со всего мира, из мест, о которых вы даже не знаете. Ни одна страна не может терпеть такой угрозы своему существованию", — сказал Трамп.

О том, что произошедшее стало следствием политики бесконтрольной миграции, ответственность за которую несет предыдущая администрация, заявил в интервью телеканалу Fox News и замглавы аппарата сотрудников Белого дома Стивен Миллер.

"Мы никогда не сталкивались с подобной угрозой. 20 млн человек привезли в наше государство из самых неблагополучных стран на планете. Без проверки, без правил, без условий. Четыре года подряд они заполоняли эту страну, и в результате льется еще больше крови", — сказал Миллер.

"Необходимы радикальные меры"

К системному решению проблем призвал и американский предприниматель Илон Маск.

"Сколько невинных людей должно умереть, чтобы реформировать нашу сломанную систему? Необходимы радикальные меры", — написал он в Х.

Член Палаты представителей Конгресса США Брэндон Гилл (республиканец от штата Техас) выступил с более конкретным предложением — начать массовые депортации.

"Подозреваемый является "гражданином Афганистана". Мы можем либо массово депортировать этих дикарей, либо пассивно сидеть и наблюдать, как разрушается наша цивилизация", — написал он в X.

Сам Трамп пообещал "сделать все необходимое, чтобы выслать" из США всех мигрантов, которые не любят страну и не приносят ей пользу.

Власти США уже заявили о прекращении рассмотрения всех иммиграционных запросов, касающихся граждан Афганистана, "на неопределенный срок".

Возможна смертная казнь

Самому стрелявшему за преступление может грозить смертный приговор. Глава Минюста США Пэм Бонди пообещала, что ведомство будет добиваться этого, если нацгвардейцы погибнут. На данный момент министерство ждет прогноза от врачей относительно состояния раненых бойцов.

"Они борются за жизнь. Если что-то случится, то могу сказать вам заранее, что мы сделаем все возможное, чтобы добиться смертной казни для этого монстра", — сказала она в интервью телеканалу Fox News.

По словам Бонди, "в худшем случае" стрелявшему грозит пожизненное заключение с обвинениями в терроризме.

Лидия Мисник