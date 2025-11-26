Полиция оцепила сквер в центре Вашингтона, где произошла стрельба

На месте дежурят вооруженные сотрудники полиции, Федерального бюро расследований и Секретной службы США

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Территория, прилегающая к скверу имени адмирала Дэвида Фаррагута в центре Вашингтона, где произошел инцидент со стрельбой, оцеплена, передает корреспондент ТАСС.

Прилегающие к скверу улицы по состоянию на 16:20 (00:20 мск 27 ноября) перекрыты для автомобильного и пешеходного движения. На месте дежурят вооруженные автоматическими винтовками сотрудники полиции, Федерального бюро расследований и Секретной службы США. Над местом инцидента некоторое время барражировал вертолет. Расстояние от места стрельбы до Белого дома составляет около 300 м.

Президент США Дональд Трамп сейчас находится не в Белом доме, а в американском штате Флорида. Там он, как ожидается, проведет выходные по случаю Дня благодарения, который отвечают в США в этом году 27 ноября.