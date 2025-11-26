ФБР опровергло информацию о смерти нацгвардейцев после стрельбы в Вашингтоне
21:59
ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател заявил, что два бойца Национальной гвардии, которые были ранены при стрельбе в Вашингтоне, живы и находятся в тяжелом состоянии.
"В них стреляли, они в тяжелом состоянии", - сказал Пател на пресс-конференции. Губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси ранее сообщил, что оба бойца Нацгвардии США, получившие ранения при стрельбе, умерли. Однако позднее он отметил, что эта информация нуждается в уточнении.