ФБР опровергло информацию о смерти нацгвардейцев после стрельбы в Вашингтоне

Военнослужащие находятся в тяжелом состоянии, заявил глава ведомства Кэш Пател

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател заявил, что два бойца Национальной гвардии, которые были ранены при стрельбе в Вашингтоне, живы и находятся в тяжелом состоянии.

"В них стреляли, они в тяжелом состоянии", - сказал Пател на пресс-конференции. Губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси ранее сообщил, что оба бойца Нацгвардии США, получившие ранения при стрельбе, умерли. Однако позднее он отметил, что эта информация нуждается в уточнении.