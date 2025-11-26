Посол КНР: Китай готов содействовать переговорам по урегулированию на Украине

Чжан Ханьхуэй отметил, что страна "неизменно стремится к прекращению огня и боевых действий"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Китай готов содействовать переговорам по урегулированию конфликта на Украине и выступает за прочный мир. Об этом заявил в интервью ТАСС посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

"Позиция Китая по украинскому вопросу всегда последовательна и ясна. Китай неизменно стремится к прекращению огня и боевых действий, а также к содействию миру и переговорам", - сказал он.

С этой целью, по словам посла, Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга совместно инициировали создание группы "Друзья мира" по разрешению украинского кризиса и регулярно проводят заседания в рамках данной группы, создают атмосферу и условия для достижения мира, продвигают политическое урегулирование кризиса.

Дипломат подчеркнул, что "Китай готов совместно с международным сообществом продолжать играть конструктивную роль в окончательном урегулировании кризиса и достижении прочного мира".

