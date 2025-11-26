Посол Чжан: дипломатия Си Цзиньпина и Трампа становится "якорем стабильности"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Дипломатия председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа становится "якорем стабильности" для отношений двух стран. Об этом в интервью ТАСС заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

"С начала этого года, несмотря на пережитые подъемы и спады в китайско-американских отношениях, политика Китая в отношении США неизменно остается последовательной и стабильной. Китай неизменно руководствуется тремя принципами, выдвинутыми председателем Си Цзиньпином: взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество. Дипломатия глав государств является "якорем стабильности" в отношениях Китая и США", - отметил Чжан Ханьхуэй.

Дипломат обратил внимание на то, что новость о встрече лидеров двух стран в Пусане сразу заняла первые полосы мировых СМИ. "Широко распространено мнение, что эта встреча послала позитивный сигнал, ослабила напряженность и дала надежду на то, что китайско-американские отношения вступят в период стабильности и управляемости, - добавил он. - Возвращение китайско-американских торгово-экономических вопросов в русло диалога укрепило доверие мировых рынков. Встречи на высшем уровне лидеров двух стран имеют важное значение для сокращения недопонимания и неверных оценок между Китаем и США, а также для предотвращения резких колебаний в двусторонних отношениях".

По словам посла, факты доказывают, что диалог лучше конфронтации, игра с нулевой суммой ведет в никуда, а взаимовыгодное сотрудничество является единственным верным путем. "Надлежащее выполнение важных договоренностей, достигнутых главами двух государств, продвижение стабильного, здорового и устойчивого развития китайско-американских отношений и поиск правильного пути взаимодействия двух держав соответствуют желаниям народов Китая и США и способствуют миру, стабильности и развитию во всем мире", - подчеркнул он.

