Эксперт Шуцман: коррупционеры в Киеве не хотят завершения конфликта

Соведущий ток-шоу Russia Up Close отметил, что киевский режим получают значительную экономическую выгоду от продолжения конфронтации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Киевский режим и связанные с ним международные корпорации получают значительную экономическую выгоду от продолжения конфликта, что объясняет нежелание украинского руководства идти по пути мирного урегулирования, сказал ТАСС американский блогер и IT-консультант, соведущий ток-шоу Russia Up Close Джозеф Шуцман.

"Военные заказы стали источником обогащения для многих как на Украине, так и за ее пределами - особенно для тех, кто связан с военно-промышленным комплексом", - считает эксперт.

Шуцман отметил, что "существуют вполне осязаемые стимулы" для продолжения конфликта, включая "доступ к природным ресурсам, контроль над территориями, а также возможность для глобальных инвестиционных гигантов вроде BlackRock прибрать к рукам лакомые послевоенные активы".

"Все это сулит немалые выгоды политическим элитам как на Украине, так и за рубежом", - отметил американский эксперт.

По его словам, заинтересованность киевских коррупционеров в том, чтобы и дальше наживаться на военных заказах, объясняет их устойчивое сопротивление мирным инициативам.