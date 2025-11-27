Посол КНР: "пирог сотрудничества" РФ и Китая будет все пышнее

Это произойдет за счет новых двусторонних документов, подчеркнул дипломат

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. "Пирог сотрудничества" России и Китая будет становиться все пышнее благодаря новым двусторонним документам. Об этом заявил в интервью ТАСС Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

Он обратил внимание, что практическое сотрудничество двух стран "уверенно продвигается вперед" и в ходе встреч лидеров государств в этом году был подписан обширный перечень документов, охватывающий сферы биобезопасности, защиты инвестиций, цифровой экономики, энергетики, космоса, искусственного интеллекта, сельского хозяйства и здравоохранения.

"Вместе мы увеличиваем "пирог сотрудничества", укрепляем устойчивость взаимодействия, повышаем взаимопонимание и согласованность действий, еще больше обогащаем содержание двусторонних отношений и наполняем китайско-российские отношения мощной жизненной силой для их устойчивого поступательного развития", - указал посол.

Заданный лидерами вектор отношений

Ханьхуэй также подчеркнул, что важнейшим политическим преимуществом и основополагающей гарантией поддержания высокоуровневого функционирования китайско-российских связей является руководящая роль глав государств. Так, по словам дипломата, телефонный разговор и видеовстреча глав России и Китая в начале года "указали направление, задали тон и определили ключевые приоритеты развития двусторонних отношений в 2025 году, направили отношения двух стран к новым горизонтам".

В связи с этим он напомнил о государственном визите председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в рамках его участия в посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне мероприятиях и ответном посещении в сентябре президентом России Владимиром Путиным Китая для участия в торжественном собрании, посвященном 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и победы в Мировой антифашистской войне.

"Совместное празднование лидерами наших стран 80-й годовщины Победы в мировой антифашистской войне, написание новой главы в сфере защиты международной справедливости, направление мирового сообщества в деле поддержания послевоенного международного порядка, а также содействие многополярности мира и демократизации международных отношений имеют огромное историческое значение, - заметил Ханьхуэй. - Важные договоренности, достигнутые в ходе успешных взаимных визитов лидеров двух стран, были эффективно реализованы".

Представители правительственных аппаратов России и Китая в ходе визитов "продолжили писать новую главу в развитии китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", добавил посол Китая в Москве.

Яркий калейдоскоп дружбы

По словам дипломата, в текущем году сотрудничество Пекина и Москвы достигло беспрецедентного уровня и отметилось рядом ярких моментов. "Во-первых, двусторонние отношения достигли новых высот. Лидеры двух стран подписали Совместное заявление о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху, таким образом осуществили общее проектирование и стратегическое планирование для продвижения развития двусторонних отношений на следующем этапе, а также внесли стабильность и позитивную энергию в неспокойный и меняющийся мир благодаря определенности китайско-российских отношений", - уточнил он.

Помимо этого посол также выделил результативные гуманитарные обмены и получившее новое развитие статегическое взаимодействие двух стран, отметив, что РФ и КНР "тесно взаимодействуют на международной арене и взаимно поддерживают выдвигаемые друг другом важные международные инициативы".

"В рамках Годов культуры Китая и России стороны провели более 400 близких к народу, сближающих их сердца и наполненных теплотой мероприятий в сфере гуманитарных обменов, что еще больше раскрыло потенциал культурного сотрудничества двух стран. Широкий интерес к Китаю и китайскому языку продолжает расти в различных регионах России, - конкретизировал Ханьхуэй. - Как страны-основатели ШОС, Китай и Россия выполняют роль "двойного двигателя", направляя все стороны к совместному воплощению "шанхайского духа", стороны поддерживали усилия друг друга по успешному проведению саммита ШОС в Тяньцзине и заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС, продвигая строительство ШОС на новый уровень. Стороны совместно расширяли и укрепляли формат "большого БРИКС", способствовали достижению большего развития и проявлению значительных результатов странами БРИКС, аккумулировали новую энергию для объединения и самоусиления Глобального Юга".

"Народы наших стран углубляют взаимопонимание через культурную общность и укрепляют дружбу через эмоциональный резонанс, вносят новую жизненную силу в передающуюся из поколения в поколение китайско-российскую дружбу и способствуют еще большему сближению народов двух стран", - констатировал посол Китая в Москве.

Полный текст интервью будет опубликован в 8:15 мск.