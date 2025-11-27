Korea Herald: в Южной Корее призывают вступать в ВСУ ради убийства граждан КНДР

Как уточняет газета, на рекламном плакате указан адрес электронной почты украинского посольства в Сеуле

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 27 ноября. /ТАСС/. На улицах Южной Кореи обнаружены рекламные плакаты с призывами вступать в украинские вооруженные силы ради высокой зарплаты и возможности "законно убивать граждан" КНДР. Об этом сообщила газета The Korea Herald.

По ее данным, фотографию такого плаката, наклеенного на фонарный столб в городе Соннам вблизи Сеула, впервые опубликовал филиппинский журналист на платформе Medium 20 ноября. Плакат на корейском языке призывает "вступать в украинские вооруженные силы" и предлагает "высокую зарплату", возможность стать гражданином Украины и выбрать подразделение, а также "получить уникальный боевой опыт". Помимо этого, в нем говорится о якобы "законном праве убить жителя Северной Кореи".

На постере указан адрес электронной почты украинского посольства в Сеуле. Украинская сторона отрицает причастность к этой рекламной кампании. В посольстве назвали это "кампанией по дезинформации", которую якобы ведет Россия.

Ранее агентство Yonhap сообщило со ссылкой на сотрудника Министерства иностранных дел Республики Корея о смерти южнокорейского гражданина, участвовавшего в боевых действиях на стороне Украины. Наемник умер в мае на территории ДНР, его похороны состоялись во вторник. Это не первое сообщение о гибели южнокорейских граждан, участвовавших в боевых действиях на Украине.

В соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР подразделения Корейской народной армии приняли участие в освобождении Курской области. Корейские саперы вместе с российскими коллегами занимаются разминированием территории.