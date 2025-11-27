Посол КНР: Китай и Россия стремятся к национальному возрождению

Чжан Ханьхуэй отметил, что стратегическое взаимодействие Китая и России вносит стабильность в неспокойный мир

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Китай и Россия стремятся к национальному возрождению и готовы вместе строить новую архитектуру безопасности в мире. Об этом заявил в интервью ТАСС посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

"Китайская сторона готова вместе с Россией выступать за адаптацию к глубокой перестройке международной архитектуры в духе солидарности и противодействие сложным и переплетающимся вызовам безопасности с ориентированным на всеобщий выигрыш мышлением. Совместными усилиями мы готовы вносить позитивную энергию в устранение коренных причин международных конфликтов, совершенствование системы глобального управления безопасностью и достижение прочного мира и развития во всем мире", - подчеркнул дипломат.

"Китай и Россия стремятся к достижению национального развития и возрождения, стороны поддерживают мировую справедливость и являются попутчиками на пути к модернизации", - сказал он.

Чжан Ханьхуэй отметил, что стратегическое взаимодействие Китая и России вносит стабильность в неспокойный мир. По его словам, Москва и Пекин намерены развивать сотрудничество и способствовать сопряжению пятилетней программы Китая со стратегией социально-экономического развития России, а также "направлять развитие международного порядка в более справедливом и рациональном направлении и продвигать построение сообщества единой судьбы человечества".

"Под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху ориентированы на достижение цели развития на более высоком уровне и более высокого качества, уверенно продвигаются вперед в условиях турбулентной внешней обстановки", - указал китайский посол.

Фундамент новой пятилетки КНР

В этой связи он также обратил внимание на фундаментальное значение итогов Четвертого пленума ЦК КПК 20-го созыва, где обсуждался стратегический план развития Китая на ближайшие пять лет. Дипломат пояснил, что во время новой, 15-й пятилетки, Китай собирается и далее "расширять открытость внешнему миру на высоком уровне, способствовать качественному развитию экономики, продвигать общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию и стремиться к построению открытой мировой экономики". Китай, по его словам, будет привносить еще больше определенности в мировое развитие на фоне турбулентности и перемен международной обстановки.

В предложениях ЦК КПК по разработке 15-й пятилетки отмечается необходимость реализации четырех инициатив: Инициативы глобального развития, Инициативы глобальной безопасности, Глобальной инициативы цивилизаций и Инициативы по глобальному управлению.

"В частности, Инициатива глобальной безопасности ориентирована на урегулирование международных споров путем диалога и консультаций, предлагает новые подходы к международному сотрудничеству в сфере безопасности и предоставляет осуществимый путь совершенствования глобального управления безопасностью. Она получила широкое признание международного сообщества, включая Россию. Вопросы безопасности касаются благополучия народов всех стран, благородного дела мира и развития во всем мире, а также будущей судьбы человечества", - заключил дипломат.