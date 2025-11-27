Вэнс пообещал удвоить усилия по депортации после нападения на нацгвардейцев

Вице-президент также указал, что в 2021 году, когда он критиковал миграционную политику предыдущего президента США Джо Байдена, его называли расистом

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что правоохранительные органы удвоят усилия по выявлению и депортации находящихся в стране нелегальных мигрантов после произошедшего в среду нападения на служащих Национальной гвардии США в Вашингтоне.

"Сначала мы привлечем к ответственности стрелявшего, а затем удвоим усилия по депортации тех, кто не имеет права находиться в нашей стране. Некоторые голоса в СМИ уже щебечут о том, что наша миграционная политика слишком сурова. Этот вечер напомнил нам, почему они ошибаются", - написал Вэнс в X.

Он отметил, что этих шагов от действующей администрации ожидают американские избиратели. Вэнс также указал, что в 2021 году, когда он критиковал миграционную политику предыдущего президента США Джо Байдена, его называли расистом. "Сейчас все прояснилось. Им (нелегальным мигрантам - прим. ТАСС) нельзя было находиться в нашей стране", - добавил вице-президент США.