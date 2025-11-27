Статья

В Гвинее-Бисау "выбрали" переворот

В четверг в Гвинее-Бисау ожидали узнать официальные итоги всеобщих выборов — вместо этого накануне, в среду, получили госпереворот. Высшие офицеры армии заявили 26 ноября, что власть в этой стране на западном побережье Африки теперь в их руках, и отстранили от управления действующего президента Умару Сисоку Эмбало, который всего сутки не дотянул на своем посту до оглашения результатов голосования

Характерно, что два главных претендента на высший пост — сам Эмбало и его соперник Фернанду Диаш — после первого тура голосования уже успели объявить о победе, каждый о своей. Только у обоих не было практически никаких доказательств в поддержку таких заявлений.

Назвав себя "Высшим военным командованием по восстановлению порядка", новые начальники в униформе зачитали по телевидению заявление о том, что отдали приказ о немедленной приостановке избирательного процесса и что будут править "до дальнейшего уведомления".

Приостановлены работа СМИ, деятельность всех государственных институтов. Военные приказали закрыть все сухопутные, воздушные и морские границы и ввести комендантский час. Утром в среду вблизи здания избирательной комиссии, президентского дворца и министерства внутренних дел в столице Бисау началась стрельба, которая, однако, к полудню стихла. Зато в городе появились вооруженные посты.

Глава военного управления администрации президента Гвинеи-Бисау бригадный генерал Денис Н'Канья заверил граждан, что они "полностью контролируют" ситуацию в государстве. Он обосновал захват власти "разоблачением плана по дестабилизации страны" с участием ряда гвинейских и иностранных политиков и неназванного наркобарона, а также попыток иностранного вмешательства в результаты выборов. По его словам, Государственная служба по информации и безопасности, выполняющая роль разведки, обнаружила склад с оружием, которое предположительно планировали использовать заговорщики.

Свергнутый президент сам связался с журналистами. "Меня отстранили, — сказал Эмбало по телефону. — И держат в помещении генштаба". Он добавил, что в отношении него не было совершено никакого насилия.

Телеканал Al Jazeera сообщил из соседнего Сенегала, что Эмбало арестован. Новостные агентства передают со ссылкой на армейские источники, что с низложенным главой государства "обращаются хорошо".

По данным телеканала, арестованы также руководитель крупнейшей оппозиционной Африканской партии независимости Гвинеи и Кабо-Верде (ПАИГК) Домингуш Симоеш Перейра, начальник генерального штаба генерал Бьяге На Нтан, заместитель начальника генштаба генерал Мамаду Туре и министр внутренних дел Боче Канде. Поступают сообщения, что военные пытаются отключить в Гвинее-Бисау интернет. Военные считают, что в стране возникла тупиковая ситуация, и ни о каком втором туре выборов речи уже не идет.

Возглавивший переворот генерал Н’Канья до среды был начальником президентской охраны. Человек, который должен был охранять главу государства, сам его же и арестовал.

Офицеры заявили, что прежде чем возвращаться к конституционному порядку, необходимо прояснить сложившуюся в стране ситуацию. Н’Канья призвал общественность сохранять спокойствие.

С момента обретения независимости от Португалии в 1974 году Гвинея-Бисау пережила несколько переворотов — четыре успешных и несколько провалившихся. Поэтому исход нынешнего еще не предрешен. Впрочем, и легитимность состоявшихся в начале недели выборов некоторыми организациями и наблюдателями ставится ​​под сомнение. Дело в том, что Африканскую партию независимости Гвинеи и Кабо-Верде (ПАИГК) отстранили от участия в выборах. ПАИГК после получения независимости португальскими колониями в середине 1970-х являлась единственной правящей партией в Республике Гвинея-Бисау и в Республике Кабо-Верде. Ее главной целью было провозглашено объединение Гвинеи-Бисау и Кабо-Верде в единое социалистическое государство. В январе 1981 года в Кабо-Верде ПАИГК была переименована в Африканскую партию независимости Кабо-Верде (ПАИКВ), и у нее началась собственная история. А в Гвинее-Бисау ПАИГК так и осталась, и в 2008 году на выборах в Национальное народное собрание (однопалатный парламент) она получила 67 мест из 100.

К выборам этого года страна подошла в беспокойном состоянии. В конце октября несколько высокопоставленных военных офицеров были арестованы по обвинению в подготовке госпереворота. В марте власти Гвинеи-Бисау уже обвиняли в том же самом Португалию.

В августе правительство Бисау выслало из страны представителей двух ведущих португальских СМИ — агентства Lusa и государственной телерадиокомпании RTP — и аннулировало их аккредитации. Лиссабон заявил, что "будет принимать все необходимые меры для отмены этого решения" и намерен вынести вопрос на рассмотрение в международных и региональных институтах, включая Содружество португалоязычных стран (CPLP).

Эмбало летом отменил визит в Лиссабон, где должен был участвовать в церемонии по случаю завершения председательства его страны в CPLP. Власти Гвинеи-Бисау подчеркнули, что такое решение принято на уровне правительства и связано с защитой национальных интересов.

По оценкам экспертов, Lusa и RTP традиционно играли роль основных источников информации в португалоязычной Африке. Это давало Лиссабону мощный инструмент "мягкой силы" для формирования общественного мнения и политических настроений. Португалия через свои СМИ пыталась сохранить информационную гегемонию, но власти африканской страны это воспринимают как неоколониальное вмешательство.

Правительство Португалии, бывшей бисау-гвинейской метрополии, в среду опубликовало заявление, в котором призвало все стороны воздержаться от "любых актов институционального или гражданского насилия". Оно также заявило, что государственным институтам Гвинеи-Бисау необходимо разрешить функционировать для завершения избирательного процесса.

Свергнутый президент, по оценке наблюдателей, поддерживал скорее прозападный вектор во внешней политике Гвинеи-Бисау. Тем не менее, в 2025 году он дважды посещал Россию и встречался с президентом России Владимиром Путиным: в феврале и на День Победы 9 мая.

Россия и Гвинея-Бисау подписали меморандум о сотрудничестве в области геологии и недропользования. Россия увеличила квоту на обучение в своих вузах, в том числе военных, для студентов из африканской страны.

Что касается оппозиции, то ее направленность близка к курсу, который проводят лидеры соседей из Альянса государств Сахеля. В целом, большинство политических сил страны позитивно относятся к России.

Председатель парламента и бывший премьер-министр Домингуш Симойнш Перейра учился в России и говорит по-русски, по специальности инженер. На русском говорит и экс-премьер Нуну Гомеш Набиам, близкий к военным политический лидер, который в 1986 году окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации.

Справка Гвинея-Бисау с населением около 1,6 млн человек входит в пятёрку самых бедных стран мира: ВВП на душу населения не более 800 долларов в год (166-е место в мире). Там есть месторождения фосфатов, бокситов, нефти, но они не экспортируются. Экономика основывается на сельском хозяйстве и рыболовстве, в последние годы расширилось культивирование орехов кешью. По их сбору Гвинея-Бисау даже вышла на пятое место в мире. Выращиваются также рис, кукуруза, бобовые и тапиока. Промышленность по большей части — это обработка пищевых продуктов и пивоварение.

Олег Осипов