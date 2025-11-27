Эксперт Грессель: некоторые страны ЕС опасаются завершения украинского кризиса

Специалист Европейского совета по международным отношениям отметил, что речь идет о прибалтийских республиках и Польше

БЕРЛИН, 27 ноября. /ТАСС/. Прибалтийские страны и Польша опасаются завершения украинского кризиса, считая, что в таком случае позиции России усилятся. С таким мнением выступил эксперт Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель.

"Некоторые страны действительно смотрят на это так", - сказал Грессель в беседе с изданием Bild. Газета уточняет, что речь идет о прибалтийских странах и Польше, которые обеспокоены, что якобы после урегулирования "российская армия не будет демобилизована, а объемы оборонного производства в России не снизятся". По словам эксперта, отмена антироссийских санкций также позволит РФ наращивать темпы производства в ВПК.

Эксперт отмечает, что Европа должна сама наращивать военное производство. "Нелепо, что субконтинент с населением в 500 млн человек не справляется с тем, чтобы организовать совместную оборону, которая имела бы сдерживающий эффект", - сказал Грессель.

Он также указал, что Украине предстоит сложная зима, возможны дальнейшие территориальные потери. Особенно тяжело стране придется, если президент США Дональд Трамп поставит Киев перед выбором - принять условия России по мирному урегулированию или лишиться американской поддержки. "Тогда Украине, вероятно, придется проглотить эту горькую пилюлю", - сказал эксперт, пояснив, что без помощи США Украине будет сложно удерживать фронт.

В своем материале издание отмечает, что на фоне многочисленных проблем Киева в некоторых странах, поддерживающих Украину, задаются вопросом, "возможно, стране (Украине - прим. ТАСС) стоит согласиться на болезненные уступки".