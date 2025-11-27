Лукашенко призвал прописать все до мелочей в мирном плане Трампа по Украине

Президент Белоруссии назвал американский документ "работоспособным"

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в мирном плане американского лидера Дональда Трампа по украинскому урегулированию надо прописать все до мелочей.

"План работоспособный. И [президент России] Владимир Владимирович [Путин] признает, что это хорошая основа для переговоров", - сказал белорусский лидер журналистам на полях саммита ОДКБ в Бишкеке.

Однако глава государства обратил внимание, что этот план составлен в спешке. "Не хочу сказать, что совсем на колене, но в спешке. Его надо представить в удобоваримом варианте. Чтобы все было конкретно прописано до метра, километра, до мелочи", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.