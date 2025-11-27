ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Стрельба у Белого дома
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Лукашенко: Россия оказалась более договороспособна, чем Украина

Президент Белоруссии отметил, что этот факт в плане урегулирования конфликта надо признать
Редакция сайта ТАСС
09:11
обновлено 09:32

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

© Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия оказалась более договороспособна, чем Украина в плане урегулирования конфликта.

Читайте также

Мирные переговоры: кому больше повезет — индейке или Зеленскому

"Вопрос в том, что Россия оказалась более договороспособна, нежели Украина. Это надо признать", - сказал Лукашенко в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. 

Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаРоссия