Лукашенко: Россия оказалась более договороспособна, чем Украина

Президент Белоруссии отметил, что этот факт в плане урегулирования конфликта надо признать

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия оказалась более договороспособна, чем Украина в плане урегулирования конфликта.

"Вопрос в том, что Россия оказалась более договороспособна, нежели Украина. Это надо признать", - сказал Лукашенко в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.