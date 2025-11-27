Лукашенко: Россия оказалась более договороспособна, чем Украина
09:11
обновлено 09:32
БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия оказалась более договороспособна, чем Украина в плане урегулирования конфликта.
"Вопрос в том, что Россия оказалась более договороспособна, нежели Украина. Это надо признать", - сказал Лукашенко в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.