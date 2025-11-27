DPA: подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца экстрадировали в ФРГ

Судебный процесс, скорее всего, будет проходить в Гамбурге

БЕРЛИН, 27 ноября. /ТАСС/. Италия спустя более трех месяцев выдала германской полиции подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" украинца Сергея Кузнецова. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в органах правосудия ФРГ.

По их данным, в самое ближайшее время он будет доставлен в Карлсруэ, где находится Генпрокуратура Германии. Ранее СМИ писали, что 28 ноября он предстанет перед следственным судьей, который изберет ему меру пресечения. Судебный процесс, скорее всего, будет проходить в Гамбурге.