Евродепутаты призвали экспроприировать активы РФ до заключения сделки по Украине

Авторы инициативы также отметили, что переговоры о дальнейшей судьбе этих активов "нельзя вести без участия ЕС"

ПАРИЖ, 27 ноября. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП) предложили использовать замороженные в Евросоюзе (ЕС) активы РФ для обеспечения так называемого репарационного кредита Украине до заключения возможного соглашения о мире. Об этом говорится в резолюции, принятой на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

"Призываем государства-члены незамедлительно принять и реализовать юридически и финансово обоснованный репарационный кредит для Украины, обеспеченный замороженными российскими активами", - говорится в одном из пунктов резолюции.

Авторы инициативы полагают, что переговоры о дальнейшей судьбе этих активов "нельзя вести без участия ЕС". В резолюции также содержатся требования возместить ущерб, нанесенного Украине, отказаться от признания территориальных приобретений в ходе конфликта и разместить международные миротворческие силы по обе стороны линии боевого соприкосновения.

Страны ЕС пытаются разработать юридические механизмы по использованию замороженных российских активов. Большая их часть - чуть более 200 млрд евро - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против экспроприации этих средств, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Как заявил ТАСС министр юстиции РФ Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены предложения по ответу на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.

В Москве неоднократно подчеркивали, что специальная военная операция закончится, когда будут достигнуты все ее цели. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, они могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров. Цели спецоперации перечислял президент России Владимир Путин. Среди них демилитаризация и денацификация Украины, ее нейтральный статус, а также признание сложившихся на земле реалий.