Риттер: требования ограничить численность ВСУ до 800 тыс. человек абсурдны

Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США считает, что Россия никогда не согласится с такими условиями

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Требования по росту ограничения численности украинской армии с 600 тыс. до 800 тыс. являются абсурдными и не могут быть приняты российской стороной. Такое мнение высказал в интервью ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

Читайте также

Скотт Риттер: без контроля над вооружениями человечество движется к гибели

25 ноября британская газета Financial Times со ссылкой на источники, близкие к офису Владимира Зеленского, сообщила, что Украина согласились ограничить численность своих вооруженных сил до 800 тыс. военнослужащих. Ранее западные СМИ писали о том, что план Трампа по украинскому урегулированию предполагает сокращение численности ВСУ до 600 тыс. человек.

"Известно, что украинская сторона повысила свои требования о численности вооруженных сил с 600 тыс. до 800 тыс. человек. Для Москвы это неприемлемо. Мне кажется абсурдной идея о том, что Россия позволит Украине содержать одну из крупнейших в Европе сухопутных армий, вооруженной при поддержке НАТО, после заявлений о том, что эта армия является европейской и создана для противостояния России. Я полагаю, Россия никогда не согласится с такими условиями", - отметил эксперт.

Он добавил, что Украина должна быть заинтересована в скором достижении мирного соглашения, поскольку движется к "неизбежному военному краху". "Если украинская сторона не пойдет на урегулирование в ближайшее время, то ситуация на поле боя создаст иной контекст для переговоров, поскольку Россия, похоже, находится на пороге достижения большинства, если не всех, заявленных Москвой военных целей. Часы идут, время для Украины на исходе, и Россия, я убежден, будет стоять на своем", - подчеркнул собеседник агентства.