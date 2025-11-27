Партия Порошенко потребовала исключить Ермака и Умерова из переговоров

Глава офиса Владимира Зеленского и секретарь Совета национальной безопасности и обороны дискредитированы коррупционным скандалом, указали депутаты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность" потребовала от Владимира Зеленского исключить главу его офиса Андрея Ермака и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова из переговорного процесса.

Ермак и Умеров дискредитированы коррупционным скандалом, подчеркнули в партии.

"Как сообщают СМИ, включение в группу Андрея Ермака и Рустема Умерова является попыткой Зеленского спасти своих самых доверенных менеджеров от подозрений и следственных действий. Хотя [Зеленский] должен руководствоваться национальными интересами, а не спасением друзей, - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии. - "Европейская солидарность" требует немедленного исключения из переговорной группы всех скомпрометированных лиц и привлечения профессиональных дипломатов".

Партия настаивает на встрече Зеленского с лидерами парламентских фракций, утверждая, что он "не должен ограничиваться лишь комфортным общением со своей фракцией, а обязан объяснить всему парламенту, независимо от политических симпатий, какие именно директивы и красные линии были предоставлены украинской переговорной группе".

"Европейская солидарность" продолжает настаивать на увольнении всех причастных к коррупции, включая Ермака и Умерова, а также собирая подписи за отставку кабмина. В этой связи депутаты вновь призвали партию экс-премьера Украины Юлии Тимошенко "Батькивщина" и парламентариев от правящей партии "Слуга народа" присоединиться и поставить свои подписи. Кроме того, партия Порошенко обещает не поддерживать проект бюджета на 2026 год, требуя его пересмотра.

Глубокий кризис украинской власти спровоцировало раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского. Работа парламента была заблокирована, ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовали отставки Ермака, который может быть причастен к коррупционным схемам, но Зеленский отказался. Ермак и Умеров стали главными лицами сформированной Киевом делегации для переговоров с представителями США в Женеве 23 ноября.