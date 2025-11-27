В Гвинее-Бисау путчисты объявили об отмене ограничений на передвижение людей

ХАРАРЕ, 27 ноября. /ТАСС/. Военные, пришедшие 26 ноября к власти в Гвинее-Бисау, объявили об отмене с 28 ноября комендантского часа и других ранее введенных ограничений на передвижение людей на всей территории западноафриканского государства. Об этом говорится в заявлении Высшего военного командования (ВВК), переданном по национальному телевидению.

"После событий 26 ноября 2025 года были введены ограничения на передвижение людей и перемещение грузов по дорогам страны и введен комендантский час в темное время суток, - отмечает ВВК. - В связи с приведением к присяге президента страны на переходный период и образованием Высшего военного командования по восстановлению порядка созданы условия для передвижения людей и перемещения грузов, а также для возобновления нормального функционирования государственных учреждений и частных компаний. Проанализировав сложившуюся обстановку, ВВК решило объявить об отмене всех ранее веденных ограничений с 28 ноября".

"ВВК также сообщает, что бывший президент Умару Сисоку Эмбало, бывший министр внутренних дел и общественного порядка Ботче Канде, бывший начальник генштаба ВС генерал армии Биаге На Нтан и его заместитель генерал-лейтенант Мамаду Туре находятся в добром здравии, но под арестом ВВК", - подчеркивается в документе.

По данным ВВК, в ближайшее время в Гвинее-Бисау будет создано переходное правительство.

ВВК заявило о запрете любых маршей, протестов, демонстраций и других действий, способных нарушить спокойствие и стабильность в стране.

В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялись президентские выборы, на которых действующий президент Умару Сисоку Эмбало добивался переизбрания на второй срок. Одновременно прошли и выборы в парламент. Избирком планировал объявить 27 ноября первые предварительные итоги голосования. Однако 26 ноября в стране власть захватили военные в результате государственного переворота. Они приостановили деятельность всех государственных институтов, а также распорядились прекратить подсчет голосов на президентских и парламентских выборах. Путчисты объявили, что вся полнота власти в стране перешла к Высшему военному командованию по восстановлению порядка. Президентом страны на переходный период стал Орта Инта-а.