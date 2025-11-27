Рубио пообещал не обсуждать на переговорах по Украине касающиеся Европы вопросы

Кроме того, министр армии (сухопутных войск) США Дэниел Дрисколл указал, что представители европейских стран "слишком сблизились с украинскими коллегами, чтобы объективно оценивать" конфликт

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио заверил представителей Европы, что вопросы, которые непосредственно затрагивают европейские страны, не будут обсуждать на переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине, сообщает газета The New York Times.

По сведениям издания, на переговорах украинской и американской делегаций в Женеве "Рубио в частном порядке сказал европейцам, что вопросы, напрямую затрагивающие европейские страны, не будут включены в текущие обсуждения".

Вместе с тем накануне переговоров в Швейцарии в разговоре с европейцами министр армии (сухопутных войск) США Дэниел Дрисколл указал на то, что европейцев не допускают до обсуждений, так как представители европейских стран "слишком сблизились с украинскими коллегами, чтобы объективно оценивать" конфликт.

В четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия не видит Европу за столом переговоров по Украине. Дипломат указал, что ЕС не сделал ничего, чтобы остановить карательную операцию Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) на Донбассе, а, наоборот, поощрял к тому, чтобы "развязанная нацистским режимом гражданская война продолжалась".

США ранее предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану. По утверждению агентства РБК-Украина, делегации согласовали большую часть предложенной Вашингтоном программы, однако ряд ключевых пунктов был оставлен для обсуждения на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, дата которой пока не определена. Позднее Трамп сообщил, что число пунктов в плане было сокращено с 28 до 22.