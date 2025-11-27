Трамп сообщил о смерти пострадавшей в Вашингтоне сотрудницы нацгвардии

Еще один служащий Национальной гвардии "борется за жизнь", добавил президент

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Пострадавшая 26 ноября при стрельбе в Вашингтоне служащая Национальной гвардии умерла, еще один нацгвардеец борется за свою жизнь. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"К сожалению, я только что узнал, что Сара Бекстром из Западной Вирджинии умерла. <...> Другой [пострадавший] молодой человек борется за жизнь", - сказал он.