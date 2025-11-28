Трамп назвал глупой журналистку за вопрос о напавшем на нацгвардейцев афганце

Журналистка спросила, почему американский лидер считает, что подозреваемого в совершении нападения на Белый дом афганца могли впустить в страну еще при администрации экс-президента США Джо Байдена без надлежащей проверки

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/ Президент США Дональд Трамп назвал глупой журналистку, спросившую, почему он возложил на администрацию Байдена вину за попадание в США афганца, устроившего нападение у Белого дома. Об этом сообщило агентство Associated Press.

"Вы задаете вопросы, просто потому что вы глупый человек", - заявил Трамп в ответ на вопрос журналистки после прямой линии с военными базами по случаю Дня благодарения.

Отмечается, что журналистка спросила, почему Трамп считает, что подозреваемого в совершении нападения на Белый дом афганца могли впустить в страну еще при администрации экс-президента США Джо Байдена без надлежащей проверки.

"Потому что они их впустили. Вы глупая? Вы глупый человек? Они прибыли на самолете с тысячами других людей, которые не должны быть здесь", - добавил Трамп.