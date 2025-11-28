NYT: Пентагон точно не знает, кто становится целью ударов у берегов Венесуэлы

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Американские военные не знают, кто именно находится в лодках, по которым они наносят удары в рамках борьбы с наркоторговлей у берегов Венесуэлы. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники.

"По словам людей, знакомых с секретными военными брифингами, военные знают лишь, что кто-то на этих лодках связан с наркокартелями, и у них есть определенная уверенность в том, что на лодках есть наркотики. Однако, со слов этих людей, в большинстве случаев, если не во всех, когда Пентагон наносит такие удары, он не знает точно, кого убивает", - говорится в статье.

Издание напомнило, что с начала кампании в сентябре военные США уже убили более 80 человек. При этом газета подчеркивает, что "целями этих ударов не были высокопоставленные лидеры картелей". "В лучшем случае, [американские] военные убивали рядовых лиц, чья роль в наркоторговле могла заключаться в перевозке кокаина из одной точки в другую, а в худшем случае - часть из убитых могли быть рыбаками, мигрантами или кем-то еще, кто никак не связан с наркоторговлей", - пишет NYT.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек.

Президент США Дональд Трамп дал разрешение ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по территории Боливарианской Республики.